هيفاء وهبي تضجّ جمالًا وأناقة في أحدث صورها

متابعة الخليج 365: كشفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عن صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عقدتها منذ أيام. وتتألق هيفاء وهبي في الصور بإطلالة أنيقة جدًا وبتسريحة جديدة حيث قصّت شعرها وصبغته باللونين الأحمر والأسود، فبدت كعادتها بغاية الجمال والأنوثة. الجدير بالذكر أن هيفاء وهبي تعيش نجاح ألبومها الجديد “حوا” الذي يتصدّر ومنذ طرحه المراتب الأولى عربيًا. ويتضمن ألبوم “حواء” 14 أغنية، 9 منها جديدة وهي “واحشني”، “هفضل”، “جن الصبي”، “قالوا سابني”، “مزيكا هادية”، “ست البنات”، “إجمدي”، “في يوم من الأيام” و”حوا”، بالإضافة إلى 5 أغنيات كانت قد أطلقتها خلال الأشهر الماضية وهي “ماتيجي نرقص”، “قالها بحبّك”، “أهضم خبرية”، “بحب الحياة” و“توته”. View this post on Instagram A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on Dec 15, 2018 at 8:44am PST View this post on Instagram View this post on Instagram A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on Dec 15, 2018 at 8:44am PST A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on Dec 15, 2018 at 8:44am PST

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