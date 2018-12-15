عمرو يوسف يستعرض لياقته البدنية! – بالصورة

متابعة الخليج 365: استعرض الفنان المصري عمرو يوسف لياقته البدنية بصورة جديدة له نشرها من النادي الرياضي.
وكشفت الصورة التي شارك عمرو يوسف الجمهور بها عن عضلاته المفتولة في لقطة عفوية كتب بتعليقه عليها: “دائمًا مستعد”.
وكان عمرو يوسف وزوجته كندة علوش قد رزقا مؤخرًا بمولودتهما الأولى ويقضيان منذ حينها معظم أوقاتهما معها.
الجدير ذكره أن عمرو يوسف سيغيب هذا العام عن سباق دراما شهر رمضان المنتظر وذلك بعد توقف التحضيرات لمسلسله الجديد.
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