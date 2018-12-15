سامو زين يستقبل العام الجديد في مصر!

متابعة الخليج 365: يستقبل النجم سامو زين العام الجديد مع الجمهور ومحبّيه في مصر.
ومن المقرر أن يحيي سامو زين حفلًا غنائيًا ليل 31 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري في فندق “فور سيزونز” في الجيزة حيث سيقدّم خلاله باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة.
الجدير ذكره أن سامو زين طرح مؤخرًا كليب أغنية “الأسطوانة المشروخة” من ألبومه الجديد “لو عمري يرجع”، بالتعاون مع شركة “مزيكا” عبر موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.
ألبوم “لو عمري يرجع” يتضمن 8 أغاني جديدة وهي “لو عمري يرجع”، “الزير”، “حب أحلى سنين”، “قلبي عليك بيكلمني”، “الأسطوانة المشروخة”، “هو ده حبيبي”، “أول ماتسيبيني” و”ولا حد يوصله”، تعاون فيها سامو زين مع نخبة من الشعراء والملحنين والموسيقيين المصريين.
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