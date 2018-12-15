أهمّ محطات وحكايات في حياة الراحل حسن كامي

تُوفّي الفنان حسن كامي عن عمر يناهز الثانية والثمانين، الجمعة، وحيدا في منزله، وكانت أمنيته أن يلتقي أفراد عائلته مرة أخرى، ونرصد لكم في هذا التقرير مَشاهد من حياة الفنان حسن كامي.

فَقَدَ صوته

قال الفنان حسن كامي إنه لم يكن مخلصا ولم يُضحِّ في حبه لزوجته كما يعتقد البعض، وكل ما يفعله لها بعد وفاتها ما هو إلا جزء من رد الجميل، لأنها كانت عشيقته وحبيبته وشقيقته وصديقته، مشيرًا إلى أنه بعد وفاة ابنه شريف في حادث وقفت إلى جواره حتى إنه لم يتخيل كيف كان سيُكمل الحياة لو لم تكن فيها.

قد يهمك ايضًا :

- وفاة الفنان حسن كامي والفنانون ينعوه برسائل مؤثرة

وأضاف الفنان حسن كامي خلال لقائه في برنامج "مساء دي إم سي"، أنه قرر أن يهب حياته بالكامل لابنه شريف وزوجته، مشيرًا إلى أنه وقّع عقدًا مع أوبرا في إيطاليا 28 أبريل/ نيسان ومات ابنه 20 أبريل/ نيسان، وأنه اضطر إلى الغناء بعد وفاة ابنه بسبب الشروط الجزائية وبعدها فقد صوته لمدة عام.

تقبيل قدم زوجته

قال الفنان حسن كامي إنه جرح زوجته نجوى في أنوثتها بسبب خيانته لها، ووصف ما فعله بأنه "جنان منتصف العمر"، مشيرًا إلى أن الغناء في الأوبرا جعل له جماهيرية كبيرة، مضيفًا أن زوجته عرفت بخيانته وبكت وقالت "يا خسارتك يا نجوى"، موضحًا أنه نزل على الأرض وقبّل قدّمها وأقسم لها أن لا يفعل هذا مرة أخرى.

أمنية أخيرة

وقال في نهاية لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، إن أمنيته الأخيرة أن يجد ابنه وزوجته في انتظاره بعد وفاته، مشيرًا إلى أن الكثير عرضوا عليه الزواج، لكنه لا يتخيّل أن يدخل أحد المنزل الذي بناه مع زوجته.

قِصّة وفاة ابنه

رحل شريف حسن كامي إثر تعرّضه لحادث بعد أن صدمت سيارته من الخلف "تريلا"، وتسببت في سقوطه بترعة، وقال كامي في حواره لبرنامج "مفاتيح" على قناة "دريم"، تقديم الإعلامي مفيد فوزي: "تريلا ضربت عربيته من ورا طيرته في الترعة، ولا حد عرف لحد دلوقتي مين الراجل اللي كان سبب في الحادثة، نجوى كلمتني قالت لي حصلت حادثة لابننا وربنا اختاره، قلت لها جاي لك بكرا، وكان من المقرر أن أشارك في حفلة الهدف منها إعادة السياحة إلى مصر بعد حرب الخليج، فرفضت المشاركة، لكن رئيس هيئة تنشيط السياحة طلب من نجوى أن تتحدث معي حتى أوافق على المشاركة، وذلك بعد أسبوع تقريبًا من رحيل شريف".

قصة شراء المكتبة

تحكي إيلاف الريش في كتابها "ذاكرة تصلح للسفر" عن مكتبة حسن كامي، فكتبت: "ويقول حسن كامي وهو الممثل وفنان الأوبرا المصري الذي قدم أكثر من 1600 عمل أوبرالي في مصر ومدائن العالم، "بعدما كبرت واشتغلت وكونت شركة، عديت في يوم على المكتبة ولقيت "شارل بحري" اتشل ومابقاش قادر يتكلم كويس وفرح أوي لمّا شفاني، وبعد ما كنت أترجّاه لسنين إنه يبيعني المكتبة راح هو طالب مني أشتريها، وفعلا وقعنا العقد ودفعت له مبلغ وكمّلت الباقي في سنتين، كان شارل يخشي حينها من دنو أجله وأن تضيع المكتبة بكل تراثها وتاريخها الإنساني، واشتراها كامي وطلب من نجوى زوجته أن تديرها، فأصبحت حياتها بين المكتبة وبيتها، حتى ماتت نجوى، فقرر هو أن يدير المكتبة، وتقول إيلاف: "عندما تدخل المكتبة ستجد كتبا كثيرة وصورة لنجوى".

حكاية السيمون فيمية

شارك الفنان حسن كامي في بطولة مسلسل "ناس وناس"، المسلسل فكرة أحمد رجب ومصطفى حسين، وجسّد حسن كامي شخصية "عزيز بك الأليت"، وكان طوال المسلسل يتحدّث عن السيجار والكافيار والسيمون فيميه، وبعد انتهاء المسلسل حلّ نجوم العمل ضيوفًا على برنامج، وكان منهم أحمد راتب وحسن كامي، وحكى أحمد راتب عن موقف للفنان حسن كامي، فقال للمذيعة: "مرة عمال من اللي شغالين في اللوكيشن، سألوا الأستاذ حسن كامي "يعني إيه سيمون فيميه؟"، فقال لهم هقول لكم بكره، وتاني يوم جه اللوكيشن ومعاه 180 ساندوتش سيمون فيميه، وكل الناس في اللوكيشن من أول أبطال العمل لعامل البوفيه أكلوا سيمون فيميه".

ضحكت المذيعة وقالت له: "كل الساندوتشات دي، طيب كنت اشرح لهم وخلاص"، حسن كامي قال للمذيعة: "ده أكل ما يتشرحش، لازم يتداق علشان يعرفوا هو إيه".

قد يهمك ايضًا :

- تعرف على مشوار الفنان الراحل حسن كامي في الدراما والغناء