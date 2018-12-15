رانيا يوسف تكشف أسرارًا جديدة بشأن حياتها الخاصة

نشرت الفنانة رانيا يوسف فيديو عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي"إنستغرام" تكشف عن حقائق في حياتها لأول مرة، وذلك في كواليس لقائها ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة mbc .

قالت "رانيا" إنها لم تحب المواد الدراسية التي تحتاج لتفكير مثل الكيمياء والحساب والفيزياء، أما عن باقي المواد مثل اللغة العربية والتاريخ فإنها كانت تحبها وكان مجموعها في الثانوية العامة 87 ونصف بالمائة.

أضافت رانيا: إنها تعشق الأطفال ، وتوظفت أول مرة في حياتها أثناء دراستها في الثانوية العامة في "روضة أطفال " وكان عمرها 16 عامًا، وحصلت على راتب 15 جنيها فقط.

أما عن الوظيفة الثانية فقالت رانيا إنها كانت في شركة طيران، حيث تعمل كمضيفة طيران ، وكان دخلها الشهري 2000 جنيه ،وذكرت إنها أهدرت هذا المبلغ على الملابس والمكياج.

يذكر أن "رانيا" تشارك في عملين لعام 2019 الأول فيلم "دماغ شيطان" ويشاركها البطولة الفنان باسم سمرة ،من تأليف عمرو الدالي ،وإخراج كريم إسماعيل ،والفيلم الثاني "عش الدبابير" وتشاركها سارة سلامة ومجدي كامل ،الفيلم من تأليف حمدي يوسف، ومن إخراج عادل الاعصر .

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