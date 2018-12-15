محمود العسيلي يحيي حفلًا غنائيًا في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

أحيا الفنان محمود العسيلي، حفلًا غنائيًا في حفل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث شهدت حضورًا ضخمًا من قبل الطلاب، التي قامت بترشيحه لإحياء هذا الحفل.

وفور ظهوره على المسرح ردد الحاضرون اسمه، حيث رد عليهم بإعرابه عن حبه الشديد لهم وتوجيه الشكر الي الجماهير الغفيرة التي حرصت علي الحضور.

وأمام جمهور ضخم قدم العسيلي، باقة من أبدع أغانيه الحديثة والقديمة أبرزها "فوقي"، و"خاينة"، و"يا ناس، و"طبلة"، و"بعدتي ومبعدتيش"، و"أنا مش مضمون"، و"حتة تانية"، و"حلم بعيد"، و"تقدر"، و"تررم".

وعلى مدار الحفل كانت أيادي الحضور مرفوعة تمسك بالهواتف المحمولة لتوثيق اللحظة وتصوير الأغنيات وسط صيحات جميع الحاضرين

جدير بالذكر أن أخر أعمال العسيلي، الفنية أغنية "بيت جدتي" و حقق الفيديو كليب أكثر من مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب" وذلك بعد طرحه بأيام قليلة.

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