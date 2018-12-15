شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عمرو يوسف يرد على رواد السوشيال ميديا ويبدأ فى إنقاص وزنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفنان عمرو يوسف قرر الرد على رواد السوشيال ميديا بعد سخريتهم منه عقب زيادة وزنه خلال الفترة الأخيرة، وبدأ أولى خطوات الدايت وخسارة الوزن. ونشر يوسف عبر حسابه على إنستجرام صورة له من داخل الجيم ممارسا التمارين الرياضية، معلقا عليها: "Always ready.. دايما جاهز".

عمرو يوسف وكان راود السوشيال ميديا سخروا من الفنان عمرو يوسف، بعد ملاحظة زيادة وزنه خلال ظهوره فى مهرجان القاهرة السينمائى الأخير، الذى أقيم الشهر الماضى، حيث قالوا: "عمرو يوسف بعد الولادة، طبعا ولادة مراته كندة علوش، من كتر الحب اللى مولع فى الدرة وزنه زاد بدالها".







عمرو يوسف فى الجيم

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