شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نجوم والشاعر واحد.. أغان جديدة لسميرة سعيد وأنغام ومصطفى قمر ومحمد محيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش الشاعر نور الدين محمد، خلال الفترة الحالية، حالة من النشاط الفنى، حيث يتعاون مع عدد كبير من نجوم الغناء فى ألبوماتهم الجديدة، وقال "نور الدين" فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إنه يتعاون مع المطرب أحمد جمال فى ألبومه الجديد من خلال كلمات 3 أغنيات، الأولى من ألحان أحمد جمال، والثانية من ألحان أحمد جمال، والثالثة من ألحان إسلام على، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم خلال الفترة المقبلة.

كما يتعاون "نور الدين" فى ألبوم النجمة سميرة سعيد بأغنية جديدة لم يستقر على اسمها، وهى من ألحان مديح محسن، ويتعاون أيضا مع المطرب محمد محيى من خلال 3 أغنيات، الأولى من ألحان مديح، والثانى ألحان محمد محيى، والثالثة ألحانه.

كما يضع توقيعاته على ألبوم المطرب مصطفى قمر الجديد، حيث يقدم له أغنية من كلماته ومن ألحان أحمد العدل، وتوزيع توما، وهى أغنية رومانسية اجتماعية بلون مختلف على حد قوله، ويتعاون أيضا مع النجمة أنغام من خلال أغنيتين جديدتين، ضمن أغنيات ألبومها الجديد، الأولى من ألحان مصطفى العسال، والثانية ألحان أحمد العتبانى.