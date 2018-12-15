دعاية خيالية لـ"Aquaman" بأمريكا وعدد من الدول الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

حرصت شركة "Warner Bros"، بالتعاون مع "DC"، على منح فيلمهما "Aquaman" فرصة لتحقيق النجاح الضخم، إذ قاما بالترويج للفيلم عن طريق عدد من الملصقات الدعائية في عدد من الدول الأوروبية حول العالم، منها الصين التي افتتح الفيلم شباك تذاكره فيها الأسبوع الماضي محققًا نجاحًا عالميًا بإيرادات بلغت 152 مليون دولار.

وقامت الصفحة الرسمية للفيلم على "إنستجرام"، بنشر عدد من الصور الخاصة بالحملة الدعائية بعدد من الدول منها الصين، المملكة المتحدة، إندونيسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، المقرر طرحه بشباك تذاكرها نهاية الأسبوع الجاري، وسط توقعات بتحقيق الفيلم إيرادات قد تصل إلى 65 مليون دولار في أول أيام عرضه.

أظهرت الصور كم الدعاية الضخمة للفيلم، وانتشرت ملصقاته بأكبر المباني حول العالم، وبمحطات مترو الأنفاق في الصين، وفي مدينة نيويورك الأمريكية.

فيلم "Aquaman" هو أحدث أفلام عالم "DC" للأبطال الخارقين، وظهرت الشخصية لأول مرة بأحداث فيلم "Justice League" عام 2017، وشاركه البطولة عدد من أشهر الأبطال الخارقين بالقصص المصورة الخاص بعالم "DC" منها باتمان، ووندر ومان، فلاش، وآخرون.