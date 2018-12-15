شاكيرا تواجه دعوى قضائية بالتهرب الضريبي في إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:
تواجه النجمة العالمية شاكيرا تهمة التهرب الضريبي في بلدها إسبانيا، حيث تم رفع دعوى قضائية تطالبها بدفع ما يقرب من 16.3 مليون دولار، تهربت من دفعها ما بين أعوام 2012 و2014.
رُفعت الدعوى القضائية، أمس الجمعة، وتتهم شاكيرا بتحويل محل إقامتها إلى جزر البهاماس للتهرب من دفع ضرائبها، وأن محل إقامتها الأساسي مع عائلتها في برشلونة.
ووفقًا لموقع "People"، قال مصدر مقرب من شاكيرا إن النجمة العالمية تثق في برائتها وإن هذه الدعوى تم رفعها للتشهير بها، وإن كل التحقيقات التي تجري هي محاولة لترهيب متهربي ضرائب آخرون.
كما أكد المصدر أن شاكيرا قامت بتسوية ضرائبها، على أن يتم البت في الأمر خلال المحكمة التي ستقرر في النهاية براءة شاكيرا من إدانتها.
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