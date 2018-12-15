بالفيديو والصور.. 152 مليون دولار إيرادات "Aquaman" العالمية في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نجاح كبير حققه فيلم الأبطال الخارقين "Aquaman" والذي تم عرضه الأسبوع الماضي في عدد من الدول الأوروبية والأسيوية، محققًا إيرادات عالمية بلغت 152 مليون دولار في أسبوع واحد فقط من عرضه.

وقد حقق الفيلم إيرادات بلغت 135 مليون دولار في الصين وحدها، بينما حقق في المكسيك 1.4 مليون دولار، وفي وسيا والبرازيل 1.3 مليون دولار.

وفي إندونيسيا بلغت إيرادات الفيلم 2.2 مليون في يومين فقط، و1.8 مليون بالمملكة المتحدة، وفي تايوان حقق 1.4 مليون، وفي الفلبين 1.1 مليون.

وبدأ عرض الفيلم في دور العرض الأمريكية اليوم السبت، وسط توقعات بتحقيقه إيرادات تصل إلى 65 مليون دولار في أولى أيامه.

تدور أحداث الفيلم حول "أرثر كوري" الذي يكتشف امتلاكه لقدرات خارقة تجعله يتحكم في الماء، ليكتشف انحداره من مملكة أطلانطا الخيالية، ويحاول إيقاف قوى شريرة تريد تدمير المملكة.

يقوم ببطولة الفيلم النجم جيسون موموا، ويشاركه آمبر هيرد، نيكول كيدمان، ويليام ديفو، وباتريك ويلسون.