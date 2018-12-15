تكريم يوسف شريف رزق الله بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

أعلنت كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات عن تكريم الناقد الفني الكبير يوسف شريف رزق الله، الثلاثاء المقبل، على هامش المؤتمر العلمي الثالث للدراما العربية وقضايا الهوية، تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار.

يحضر المؤتمر الأستاذة الدكتورة ألفت كامل رئيس الجامعة الحديثة للتكنولوچيا والمعلومات، والأستاذ الدكتور سامي الشريف عميد كلية الإعلام ورئيس المؤتمر، والدكتور السيد بهنسي وكيل الكلية، وأمين عام المؤتمر والدكتورة ميرال مصطفي منسق عام المؤتمر.

وصرح الأستاذ الدكتور سامي الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة ورئيس المؤتمر بأن "المؤتمر يأتي في مرحلة تشهد فيه الدراما أزمات حقيقية متعددة في مجالات الإنتاج والرقابة والتوزيع، وتحتاج إلى إمكانات مادية وبشرية ضخمة".

وأضاف: "عانت صناعة الدراما بمصر في الفترة الأخيرة الكثير مما أدى إلى سحب البساط من تحت أقدامها، حيث كانت مصر راسخة في مجال الدراما كقوى ناعمة في حين بدأت دول عربية تسحب البساط وتقدم أعمالاً درامية تتسابق عليها القنوات المصرية والعربية".

وتابع: "رأت كلية الإعلام ضرورة عقد هذا المؤتمر الذي يجمع بين القوة الإنتاجية والفنية إذ يجمع بين الممارسين من صناع الدراما والأكاديميين المهتمين بتأثيرات الدراما".

يناقش المؤتمر العديد من الأوراق البحثية مقدمة من باحثين مصريين وعرب عرضوا جوانب متعددة لمعالجة قضايا الدراما وسُبل النهوض بها.

كذلك من المقرر عقد ندوة بعنوان" الدراما المصرية الأزمة والحلول" على هامش المؤتمر، يتحدث خلالها كوكبة من نجوم الدراما والفن وعدد من الأكاديميين المهتمين بمتابعة ورصد ما تقدمة وسائل الإعلام من أعمال درامية.