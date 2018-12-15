بالصور.. انتهاء تصوير "خلي بالك من اللي جاي " بمطار القاهرة

أسدل الستار علي تصوير فيلم "خلي بالك من اللي جاي " بمشهد وصول رانيا يوسف إلي مطار القاهرة الدولي قادمة من جنوب افريقيا وصور المخرج عادل الاعصر المشهد الجمعة في وجود

رانيا يوسف ومجموعة من ابطال العمل .

والفيلم الانتاج الأول لرجل الأعمال عريان فهيم الذي يجهز للتواجد سينمائيا بعدة مشروعات سينمائية في الفترة القادمة بعد

أن قرر دخول الساحة الفنية .

يذكر أن الفيلم تأليف حمدي يوسف و إخراج عادل الاعصر بطولة جماعية ويضم رانيا يوسف، ومجدي كامل، وصلاح عبد الله، وادوارد، وسارة سلامة، واحمد سلامة، ونور فخري، وسليمان عيد، وعصام كاريكا،ومجدي شكري، وعبد الحميد وعلاء زينهم.