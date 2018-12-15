شاهد.. رضوي الشربيني تحتفل بعيد ميلاد بناتها علي الانستجرام

كتبت - إيمان العوضي

نشرت الإعلامية رضوي الشربيني، عبر حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صوره لنجلتيها تمارا وتيا، احتفالًا بعيد ميلادهما ووجهت لهما رسالة خاصة .

وعلقت علي الصورة قائلة: "الفرق مابينهم 4 سنين و 4 أيام

بس نفس الشبه .. نفس الملامح ..نفس الروح ..الكبيره علمتني الأمومة والصغيرة علمتني الحياة ..مش عايزة اعيش لحد ما أشوفهم عرايس بس عايزة اعيش لحد ما أحداني عملت اللي عليا ..كل سنة وأنتم معايا".

يذكر أن الإعلامية رضوي الشربيني مقدمة برنامج "هي وبس"، اختيرت ضمن قائمة الشخصيات العامة، التي نالت اهتمامات المصريين، على مدار العام الجاري علي محرك البحث "جوجل"، وفق التقرير السنوي والذي يتناول أكثر عمليات البحث رواجًا على محركها لعام 2018.

