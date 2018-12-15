بالصور.. جيهان خليل تتألق في أحدث جلسة تصوير

جيهان خليلكتب - أحمد أيوب:
خضعت الفنانة المغربية جيهان خليل، لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور الفوتوغرافي محمد يحيي، وظهرت في الصور بإطلالة مميزة، مرتديةملابس شتوية من اللون البني.
يذكر أن جيهان خليل تشارك في مسلسل "أبواب الشك"
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