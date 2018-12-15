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بالصور.. جيهان خليل تتألق في أحدث جلسة تصوير

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بالصور.. جيهان خليل تتألق في أحدث جلسة تصويرجيهان خليل
كتب - أحمد أيوب:

خضعت الفنانة المغربية جيهان خليل، لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور الفوتوغرافي محمد يحيي، وظهرت في الصور بإطلالة مميزة، مرتدية

ملابس شتوية من اللون البني.

يذكر أن جيهان خليل تشارك في مسلسل "أبواب الشك"

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مع المخرج أحمد سمير فرج، والذي تقوم ببطولته لقاء الخميسي، خالد سليم، عائشة بن أحمد، نبيل عيسى، تامر شلتوت، وميار الغيطي، وهو من تأليف محمد ناير.

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