بالصور.. منة فضالى تثير الجدل بفستان مكشوف وتاتو على الظهر

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منة فضاليكتب - أحمد أيوب:
نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت فيجلسة التصوير بإطلالة جريئة حيث ارتدت فستانًا مفتوح من ظهرها وتاتو.
يذكر أن تواصل منة تصوير أحداث دورها في مسلسل "قيد عائلي" في أحد الديكورات الأساسية للعمل، بينما تستكمل تصوير أحداث دورها في فيلم "الموقف" مع الفنان طلعت زكريا خلال الأسابيع القليلة المُقبلة.
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