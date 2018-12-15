شاهد.. درة تعلن تعاقدها على مسلسل تاريخي

درة

كتب - أحمد أيوب:

أعلنت الفنانة التونسية درة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تعاقدها على المشاركة في مسلسل "الحرملك"، وذلك .

قائلة: "أودّ أن أعلن اليوم عن توقيعي المسلسل العربي الضخم (الحرملك) إنتاج كلاكيت ميديا تأليف سليمان عبدالعزيز

وإخراج تامر إسحاق".

وتابعت: "العمل تاريخي شامي عن البطلة حنّة، وهي شخصية جديدة وقوية مع النجوم جمال سليمان باسل خياط باسم ياخور سلافة معمار سامر المصري قيس الشيخ

نجيب.. أتمنى أن نتوفق في تقديم عمل فني مهم وممتع للمشاهد العربي".

يُذكر أن درة انتهت من تصوير أحداث دورها في فيلم "يوم مصري" مع الفنان خالد النبوي الأيام الماضية.