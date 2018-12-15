بالصور.. نسرين أمين تخطف الأنظار بالزي البدوي

نسرين أمين كتب - أحمد أيوب: نشرت الفنانة نسرين أمين، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعه صور من أحدث جلسة تصوير لها مرتدية الزي البدوي وسط أجواء بدوية.

جدير بالذكر أن آخر أعمال نسرين أمين فيلم "سوق الجمعة" للمخرج سامح عبد العزيز، بينما ظهرت فى شهر رمضان الماضى خلال مسلسلين الأول هو "ممنوع الاقتراب أو التصوير" أمين فيلم "سوق الجمعة" للمخرج سامح عبد العزيز، بينما ظهرت فى شهر رمضان الماضى خلال مسلسلين الأول هو "ممنوع الاقتراب أو التصوير"مع زينة وفتحى عبد الوهاب وإخراج زياد وشاحى، و"عزمى وأشجان" مع حسن الرداد وإيمى سمير غانم وسمير غانم ومحمد ثروت.

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