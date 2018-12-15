بالفيديو.. ابن هنا شيحة يستعرض مهاراته في عزف الجيتار

يستعرض مهاراته

كتب - أحمد أيوب:

نشرت الفنانة هنا شيحة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو من إحدى الحفلات التي يشارك فيها ابنها آدم بالعزف على الجيتار، وظهر في الفيديو وهو

يعزف بمهارة على الجيتار وسط تشجيع زملائه، وعلقت هنا على الفيديو قائلة: "أنا فخورة جداً بك".

يذكر أن هنا شيحة احتفلت بعقد

قرانها على أحمد فلوكس في 20 أكتوبر الماضي، بعد قصة حب جمعتهما خلال عملهما سويا في مسلسل "نصيبي وقسمتك 2".