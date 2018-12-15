بالفيديو.. عمرو دياب يتألق في حفله الأول بالسعودية

عمرو دياب كتبت - إيمان العوضي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل الفنان عمرو دياب الذي أقيم، مساء أمس، لأول مرة بالسعودية ضمن فعاليات انطلاق سباقات فورميلا للسيارات الكهربائية وسط حضور جماهيري ضخم.

يشار إلى أن الهضبة عمرو دياب قدم بالحفل باقة من أجمل أغانيه التي تشعل جمهوره بالحماس، وأبدى نشطاء السوشيال ميديا الكثير من تعليقات الاستحسان على مظهره، حيث إنه في الفترة الأخيره حرص علي إحداث بعض التغيير بشكل



يذكر أن عمرو دياب حرص علي توجيه الشكر للمستشار تركي ال شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة

باقة من أجمل أغانيه التي تشعل جمهوره بالحماس، وأبدى نشطاء السوشيال ميديا الكثير من تعليقات الاستحسان على مظهره، حيث إنه في الفترة الأخيره حرص علي إحداث بعض التغيير بشكلملابسه جعلته يبدو أصغر سنا.يذكر أن عمرو دياب حرص علي توجيه الشكر للمستشار تركي ال شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية وكل من ساهم في استضافته لهذا الحدث، وأدي ظهور الفنان محمد هنيدي بالحفل مفاجأة للجمهور، حيث صعد علي خشبة المسرح إلى جانبه وقام بتوجيه التحيه لهم. شاهد الفيديو ...



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