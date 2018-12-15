بيلي ايليش تختار أغاني نانسي عجرم! – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــــرد: كشفت المغنية الأمريكية الشهيرة بيلي ايليش عن عشقها لأغنية النجمة اللبنانية نانسي عجرم “في حاجات”. ونشرت بيلي ايليش عبر خاصية “الإنستا ستوري” على موقع “إنستجرام” كليب أغنية “في حاجات” لـ نانسي عجرم معربةً بذلك عن إعجابها بالعمل. الجدير ذكره أن هذه لا تعتبر المرّة الأولى التي تنشر فيها بيلي ايليش أغنية لـ نانسي عجرم حيث كانت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قد نشرت مقطع من أغنية “إنت إيه” وكتبت بأنها قد استمعت إليها لأكثر من 7 مرّات على التوالي.

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