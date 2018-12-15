محمد عطية يكشف كلمات أغنية عنوان ألبومه الجديد!

متابعة بتجـــــــــــــرد: كشف الفنان المصري محمد عطية عن كلمات أغنية عنوان ألبومه الجديد “بعد التلاتين” عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وتقول كلمات الأغنية: “بعد التلاتين ما بقاش فيه حاجة بتبهرنى … و لا حاجه تشدني بسهولة و تعدى سنين و أنا مش قادر اتخيلنى … عايش مع غيرك معقولة ؟؟”.

الجدير ذكره أن محمد عطية كان قد أطلق صورة غلاف الألبوم التي ظهر فيها بلقطة عفوية مميّزة، ضمن الحملة الدعائية التي يشنّها لإصدار العمل عبر المتاجر الرقمية الكبرى والأسواق العربية.