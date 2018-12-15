توفيق عكاشة يهاجم تامر حسني : "مين سحر لك؟ ولماذا أجريت عملية تجميل في وجهك؟"

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - شن الإعلامي توفيق عكاشة من خلال برنامجه "مصر اليوم" على فضائية "الحياة" المصرية، هجوماً حاداً على النجم تامر حسني بسبب قيامه بالسفر بصحبة زوجته بسمة بوسيل إلى الولايات المتحدة الأميركية من أجل إنجاب مولودهما الثالث آدم هناك وذلك للحصول على الجنسية الأميركية.

وقال عكاشة: "تامر حسني ذهب إلى أمريكا برفقة زوجته حتى تضع مولودها في أمريكا؛ حتى يحمل الجنسية الأميركية، وبهذا التصرف ضرب تامر حسني الانتماء الوطني برغبته في حصول ابنه على الجنسية الأميركية".

وسخر عكاشة من خضوع تامر حسني لعملية تجميل في وجهه وقال: "تامر حسني راح عمل عملية تجميل، ليه عملتها وأنت كنت زي العسل وأمور؟، ومين ضحك عليك وخلاك تعمل العملية السودة دي؟".

وأضاف: "يا تامر مكنش فيك عيب وكنت زي العسل، وكنت بحب أشوفك واتفرج عليك، ولكنني معرفتكش في فيلم "البدلة" بسبب تغير شكلك، مين سحر لك وخلاك تعمل عملية تجميل".