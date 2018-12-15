شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده: لم أبتعد عن الرقص الشرقى وبرقص طول الوقت فى البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحت الفنانة فيفى عبده لـ"الخليج 365" بأنها عادت للرقص بناء على طلب الجمهور، بعدما شاهد الفيديوهات التى نشرتها على السوشيال ميديا فى الفترة الأخيرة، وطالبها بالعودة ومواجهة الجمهور مباشرة فى حفلات.

وأضافت فيفى أنها لم تنقطع عن الرقص الشرقى، لأنها كانت تمارسه دائماً فى منزلها، وبعدها تنشر فيديوهات الرقص لمعرفة رأى الجمهور، مشيرة إلى أنها تقدر الجمهور وتحترمه وقررت تلبية طلبه لتعود للمواجهة المباشرة أمامهم فى رأس السنة موجهة لهم جملتها الشهيرة "5 مواه".

يذكر أن الفنانة فيفى عبده ستعقد مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء المقبل بأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل لإعلان تفاصيل عودتها للرقص الشرقى بعد فترة غياب خلال احتفالات ليلة رأس السنة، وستشارك بالرقص مع الفنانين محمد فؤاد وحكيم، وأن عودتها للرقص ومواجهة الجمهور جاء بعد إلحاح من محبيها ومريديها الذين كانوا دائما يطالبوها بالعودة.