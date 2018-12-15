شكرا لقرائتكم خبر عن عرين عمرى: الفنان الفلسطينى عبر عن بلده أكثر من السياسى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت كاميرا ”الخليج 365” و"دوت مصر" الفنانة عرين عمرى على هامش مهرجان أيام قرطاج المسرحية، حيث تم تكريمها كأحد رموز المسرح والفن الفلسطينى، خاصة وأنها تعد من أشهر الفنانات الفلسطينيات ولها تجارب عديدة فى المسرح الفلسطينى خلال 20 عاما، كما أنها نجمة سينمائية لها الكثير من الأعمال آخرها فيلم "كتابة على الثلج" للمخرج رشيد مشهراوى والذى شارك فيه النجم المصرى عمرو واكد والفنان السورى غسان مسعود.

وقالت عرين: "سعيدة بتكريمى فى تونس عبر مهرجان "أيام قرطاج المسرحية، بعدما شاركت من قبل فى 5 دورات سابقة وعرضت مسرحياتى من قبل على المسرح البلدى بتونس وشاركت مع المخرج فاضل الجعايبى والفنان جليلة بكار وهما من أعلام المسرح فى تونس وأتمنى فى الدورة القادمة المشاركة بعمل مسرحى جديد".

وأوضحت خلال الندوة التكريمية التى خصصت للمسرح الفلسطينى بالمهرجان والتى شارك فيها أيضا الفنان الفلسطينى الكبير أحمد أبوسلعوم، أنهم قدموا لمحات من المسرح الفلسطينى منذ البدايات والمراحل التى مر بها.

وقالت: إن الفنان الفلسطينى كان أكثر تعبيراً عن القضية الفلسطينة من السياسى، وعرف العالم فلسطين من الفنانين واستطاعوا بالسينما والمسرح والموسيقى وكل الفنون التعبير بصدق عنها، أما السياسيين فلم يستطيعوا فعل شىء على أرض الواقع حسب رأيها الشخصى.