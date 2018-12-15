بالصور.. جيهان خليل في جلسة تصوير شتوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي: خضعت الفنانة المغربية جيهان خليل لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور الفوتوغرافي محمد يحيي، الذي كشف عن الصور عبر صفحته بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام". ظهرت خليل في الصور بإطلالة مميزة، مرتدية ملابس شتوية من اللون البني. ونالت الصور إعجاب متابعيها. يذكر أن جيهان خليل تشارك في مسلسل "أبواب الشك" مع المخرج أحمد سمير فرج، والذي تقوم ببطولته لقاء الخميسي، خالد سليم، عائشة بن أحمد، نبيل عيسى، تامر شلتوت، وميار الغيطي. وهو عمل من تأليف محمد ناير.

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