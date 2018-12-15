خاص| بعد انفصالهما.. سارة نخلة: زوجي لا يريد تطليقي وسألجأ للقضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

نفت الفنانة السورية سارة نخلة، ما تم تداوله مؤخرًا بشأن حصولها على الطلاق من زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود، مؤكدةً أن الانفصال وقع بعد أربع سنوات زواج، لكن الطلاق الرسمي لم يتم إلى الآن.

وقالت سارة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود، يرفض الطلاق رغم انفصالهما منذ أكثر من شهر.

وأوضحت سارة: "سبب رفضه الطلاق أنه لا يريد أن يعطيني حقوقي التي يتوجب أن يمنحها لي بعد الطلاق"، مضيفةً أنها ستلجأ للقضاء حتى تتمكن من الحصول على الطلاق الرسمي، وعلى باقي حقوقها.​