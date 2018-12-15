نسرين أمين بـ"اليشمك" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:

نشرت الفنانة نسرين أمين، مجموعة صور من جلسة التصوير التي خضعت لها مؤخرًا، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وارتدت نسرين في جلسة التصوير ملابس "مودرن"، ووضعت على وجهها "يشمك".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين أمين كان فيلم "سوق الجمعة"، الذي شاركت فيه مع الفنان عمرو عبدالجليل، والفنانة ريهام عبدالغفور.