درة تعلن تعاقدها على مسلسل "الحرملك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:

أعلنت الفنانة التونسية درة عن تعاقدها على المشاركة في مسلسل "الحرملك"، وذلك عبر حسابها الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وقالت درة: "أودّ أن أعلن اليوم عن توقيعي المسلسل العربي الضخم (الحرملك) إنتاج كلاكيت ميديا تأليف سليمان عبدالعزيز وإخراج تامر إسحاق".

وتابعت "العمل تاريخي شامي عن البطلة حنّة، وهي شخصية جديدة وقوية مع النجوم جمال سليمان باسل خياط باسم ياخور سلافة معمار سامر المصري قيس الشيخ نجيب.. أتمنى أن نتوفق في تقديم عمل فني مهم وممتع للمشاهد العربي".

يُذكر أن درة انتهت من تصوير أحداث دورها في فيلم "يوم مصري" مع الفنان خالد النبوي الأيام الماضية.