شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وائل جسار ودينا حايك يجتمعان فى حفل غنائى بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجمع حفل غنائى مساء اليوم السبت، فى أحد الفنادق الكبرى، بتونس العاصمة الفنان وائل جسار والفنانة دينا حايك، حيث وصل الثنائى أمس وأجريا بروفة نهائية على الحفل استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل.

ويتمتع الفنان وائل جسار بشعبية كبيرة فى تونس وله معجبين ومحبين يحرصون على حضور حفله اليوم، الذى سيغنى فيه عددا من أغانى ألبومه الأخير، بالإضافة لأغانيه المعروفة، كما سيغنى عدد آخر من أغاني المطربين القدامى أمثال سيد مكاوى وعبد الحليم حافظ وأم كلثوم.



