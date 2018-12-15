شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خيانته لها.. أوفست يطلب السماح من كاردى بى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول النجم العالمى أوفست أن يستعيد أسرته من جديد والعيش فى أجواء أكثر استقرارا، حيث أصيب النجم الشهير بحالة من الإحباط بعد إعلان زوجته كاردى بى انفصالهما الأسبوع الماضى وذلك بسبب خيانته لها.

نشر مغنى الراب أوفست البالغ من العمر 27 عاما مقطع فيديو قصيرعلى صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" وهو يتوسل لكاردى بى أن تسامحه ويعتذر لما فعله من كسر قلبها وكسر الوعود بينهما، والتحول لزوج أنانى يتصرف بعبث".