كتب امير فتحي في السبت 15 ديسمبر 2018 04:23 مساءً -

شاهد.. حسن الرداد يقلد إيمي سمير غانم ويحكي موقف طريف جدا

انتقد الفنان حسن الرداد، المبالغات الضخمة فى مطالب الزواج، كون ذلك يجعل الشباب يعزفون عن الزواج نظراً للبالغات المرعبة والطلبات الكثيرة التى تفوق قدرتهم المادية من قبل أهل العروسة، مناشد الأهالى تبسيط الأمور على راغبى الزواج بأمور وسطية لا يكون فيها إفراط أو تفريط.

وأضاف “الرداد”، خلال حواره ببرنامج “أنا وبنتى”، الذى يقدمه الفنان شريف منير، عبر فضائية “on e”، قائلاً:”على الأهالى ميبلغوش فى طلبات الزواج لأن المبالغة دى الشباب يخاف يتقدم للزواج.. وأنا أيضاً ضد الوضع اللى الشاب بياخد فيه مراته بسهولة.. لا دى تنفع ولا دى لكن الوسط هو اللى ينفع”.

وعلقت الفنانة إيمى سمير غانم، التى شاركت زوجها الحوار قائلة:” أن تكاليف الحياة أصبحت مرتفعة وعلى الجميع أن يتعاون خاصة فى بداية الحياة الزوجية والنفقات التى تتم من أجل إتمام الزواج”، مشددة على انها ضد المبالغات التى تطلبها الأسر من أجل إتمام الزواج.

من جانبه قال المأذون يسرى محمد، الذى شارك فى الحوار، إنه استلم المأذونية عن والده وهو يمارس المهنة منذ أكثر 30 سنة، لافتاً إلى أن نسبة الزواج فى قبل 20 سنة أكبر من النسبة الحالية، وتابع: “أنا ضد زواج الفيس بوك او غيره وأفضل زواج الصالونات الذى كان معتمد فى السابق كونه يسوده حالة الترابط والتقدير والاحترام بين الطرفين”.