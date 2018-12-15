بعد سنة مليئة بالنجاح، تامر حسني يكيل المديح لزوجته

احيا النجم المصري تامر حسني حفلاً فنياً بمناسبة “الكريسمس” في “نيو جيزة” تكلل بالنجاح الكبير.

الحفل حضره حشد من جمهور تامر، اضافة الى زوجته بسمة بوسيل وابنتيهما تاليا وامايا.

ونشر تامر صورة تجمعه مع زوجته ووجه اليها أجمل عبارات الحب خاصة بعدما حقق هذا العام نجاحاً كبيراً على كافة المستويات الفنية والعائلية حيث رُزق بابنه آدم منذ اسابيع قليلة.

وقال تامر “بحمد ربنا على كل نجاح وكل خطوه قدمتها السنه دي من برنامج ڤويس كيدز، ألبوم عيش بشوقك، فيلم البدلة،

فيلم سبايدر مان من خلال (صوتي) ومؤخراً جائزة أسطورة السينما عن تحقيق فيلمي أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية والعربية داخل مصر وخارجها وأهم واجمل احداث السنة إلى قلبي هو قدوم ابني آدم.. ربنا يقدرك يا حبيبي وتنجح وتكون ظهر وسند لإخواتك حبايب قلبي تالية وأمايا

شكراً مليون شكراً لحبيبتي وزوجتي الكريمة الغالية بسمة حلمنا بيكبر وبيتحقق ((i really love u)) شكراً لكل اخوتي واهلي جمهوري المخلص المحترم الراقي والله العظيم بحبكم من كل قلبي وبدعيلكم في الغيب ربنا يكرمكم ويفرح قلوبكم وتحققوا كل احلامكم وإمانيكم آمين يارب”.

من جهة اخرى، يبدأ “حسني” تصوير فيلمه الجديد “نصب تذكاري” منتصف كانون الاول/ديسمبر الجاري على ان يتم عرضه في صيف 2019.

نذكر ان الفيلم قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، انتاج شركة “نيو سنشيري دولار”، بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد ثروت، اضافة الى ضيوف الشرف عزت ابو العوف، احمد فتحي، نانسي صلاح وفرح.