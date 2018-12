شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بروفات فيفى عبده فى المنزل استعدادا للعودة للرقص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة فيفى عبده بروفاتها واستعداداتها للعودة إلى الرقص بعد عدولها عن قرار الاعتزال الذى اتخذته منذ فترة طويلة، وتعاقدت على المشاركة فى إحياء حفلين بمناسبة راس السنة مع محمد فؤاد وحكيم.

ونشرت فيفى، عبر حسابها عبر إنستجرام، فيديو جديد من بروفات الرقص قبل المؤتمر الصحفى التى دعت إليه، الثلاثاء المقبل، فى أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل لإعلان تفاصيل عودتها للرقص الشرقى بعد فترة غياب طويلة، وظهرت وهى ترقص على أغنية "ع اللى جرى" لأصالة، أصحبته بتعليق "Love you all kiss and big hug".