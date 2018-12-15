شكرا لقرائتكم خبر عن باليشمك البدوى.. إطلالة سوداء لنسرين أمين فى أحدث جلسة تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة نسرين أمين لجلسة تصوير جديدة أطلت خلالها بالزى البدوى باللون الأسود واليشمك، ونشرت الصور عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام" ولاقت الصور إعجاب جمهورها. واستطاعت نسرين أمين منذ ظهورها على الساحة الفنية أن تفرض اسمها كواحدة من أكثر الممثلات الموهوبات بأدوارها المتنوعة التى تخطف بها انتباه الجمهور.

نسرين أمين يذكر أن آخر أعمال نسرين أمين فيلم "سوق الجمعة" للمخرج سامح عبد العزيز، بينما ظهرت فى شهر رمضان الماضى خلال مسلسلين الأول هو "ممنوع الاقتراب أو التصوير" مع زينة وفتحى عبد الوهاب وإخراج زياد وشاحى، و"عزمى وأشجان" مع حسن الرداد وإيمى سمير غانم وسمير غانم ومحمد ثروت.





شكرا لقرائتكم خبر عن باليشمك البدوى.. إطلالة سوداء لنسرين أمين فى أحدث جلسة تصوير على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .