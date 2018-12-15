شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أغنية إريانا جراند الجديدة "Imagine" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية إريانا جراند أغنيتها الجديد "Imagine" التى لاقت إعجاب قطاع كبير من المعنيين بالموسيقى والغناء من شتى أنحاء العالم، وحققت الأغنية خلال يوم واحد فقط من إطلاقها أكثر من 4 ملايين مرة مشاهدة على موقع "يوتيوب".
يذكر أن إريانا جراند البالغة من العمر 25 عاما حققت نجاحا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية بكليبها الأخير "thank u, next"، حيث وصلت نسبة مشاهدة على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" حتى الآن إلى 173 مليون مشاهدة.
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