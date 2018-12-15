شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبرى يكشف: موسيقار الأجيال كان يعرف أخبار العالم دون قراءة الصحف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان الكبير سمير صبرى إن الموسيقار محمد عبد الوهاب كان لديه طريقة ذكية لمعرفة أخبار العالم خلال نصف ساعة دون قراءة الصحف.

وأوضح صبرى فى حوار خاص كشف خلاله العديد من الأسرار حول علاقته بعمالقة الفن وننشره كاملا فى حلقتين غدا الأحد وبعد غد الاثنين بموقع وجريدة ”الخليج 365” أنه تعلم أشياء كثيرة من موسيقار الأجيال، قائلا: "عبد الوهاب كان بالنسبة لى مدرسة الحياة واستفدت كثيرا من نصائحه".





وتابع: "عرفت منه أهمية أن يكون حول الإنسان بطانة من الأصدقاء، وكانت طقوس حياته عبقرية ومنظمة، يحرص على أن يمشى كل يوم فى البيت بعد أن يستيقظ 200 خطوة، ويشرب ينسون ويفطر جبنة قريش ومعلقة عسل أبيض، وما بين الساعة 11- 2 ظهرا يجرى مكالمات تليفونية لمدة نصف ساعة مع عدد من الصحفيين الذين يعرفهم ليتعرف منهم على أخبار العالم سواء فنية أو سياسية أو اقتصادية، فيصبح كمن قرأ كل الجرائد وشاهد كل محطات التلفزيون".



سمير صبرى

وأوضح "لم يكن عبد الوهاب يتحدث خلال هذه المكالمات مع رؤساء تحرير الصحف لكنه كان يحرص على الحديث مع شباب الصحفيين ليربى ويتعرف على الجيل الصحفى الجديد، ولهذا أصبح موسيقار الأجيال وتعلم منه العندليب وكل من تعامل معه، وبعد أن يجمع هذه الحصيلة من المعلومات يكون مستعدا لإجراء الحوارات والمقابلات خلال الفترة من 7-9 مساء ويمكنه التحدث فى أى موضوع".