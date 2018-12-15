شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. مؤتمر فيفى عبده للحديث عن عودتها للرقص فى رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت الفنانة فيفى عبده، يوم الثلاثاء المقبل، موعداً لمؤتمرها الصحفى بأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل، للكشف فيه عن تفاصيل عودتها للرقص بعد سنوات من الغياب.

ومن المقرر أن تتحدث فيفى عبده فى المؤتمر عن سبب عودتها إلى الرقص بالرقص فى حفلين برأس السنة مع الفنانين محمد فؤاد وحكيم، وأن قرار العودة جاء بعد إلحاح من محبيها الذين كانوا دائما يطالبوها بالعودة.

كما تتطرق فيفى للحديث عن الطريقة التى استعادت بها رشاقتها وخسارتها للوزن الزائد، وتكشف أيضاً عن الوزن التى خسرته وأمور أخرى تجيب عليها.