منة فضالي بإطلالة تظهر رشاقتها في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد: نشرت الفنانة الشابة منة فضالي، مجموعة صور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من آخر جلسة خضعت لها. وظهرت منة في الصور بإطلالة تكشف عن رشاقتها بشكل كبير، بعدسة المصور شاكر سليمان. وتواصل منة تصوير أحداث دورها في مسلسل "قيد عائلي" في أحد الديكورات الأساسية للعمل، بينما تستكمل تصوير أحداث دورها في فيلم "الموقف" مع الفنان طلعت زكريا خلال الأسابيع القليلة المُقبلة.

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