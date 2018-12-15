محمد نجاتي يفكر في اعتزال الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:

في مفاجأة للجمهور، خرج الفنان محمد نجاتي ليعلن عن تفكيره في اتخاذ قرار باعتزال الفن والتمثيل بشكل نهائي.

وكتب نجاتي عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : "بفكر جديا أسيب التمثيل واعتزل الفن".

ورفض عدد كبير من الجمهور قرار محمد نجاتي من خلال تعليقاتهم على ما نشره.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد نجاتي، شخصية "موسى الجلاد" التي قدمها في مسلسل "الأب الروحي"، الذي شارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين: سوسن بدر، أحمد عبدالعزيز، دنيا عبدالعزيز، محمود الجندي، وفاء سالم، محمد رياض، عبير صبري، سيمون، حسن حسني، هادي الجيار، لطفي لبيب، حنان شوقي، جمال عبدالناصر، محمد التاجي، إيمان أبو طالب، إيهاب فهمي، محمد عز، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج تامر حمزة.