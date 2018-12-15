إيرادات الجمعة.. "البدلة" بالصدارة و"الديزل" يواصل تفوقه على "عيار ناري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تتنافس في دور العرض السينمائي على إيرادات شباك التذاكر، 8 أفلام، هي ""البدلة"، "عيار ناري"، "الديزل"، "الكويسين"، "سوق الجمعة"، "بني آدم"، "بيكيا"، "كدبة بيضا"، وحققت الأفلام مجتمعة في شباك تذاكر أمس الجمعة 14 ديسمبر، وبحسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ"الخليج 365"، مبلغ 204 آلاف و429 جنيهًا.

وفي السطور التالية ننشر إيراد كل فيلم في شباك تذاكر أمس..