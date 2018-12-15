17 ديسمبر.. عروض فنية لذوي القدرات الخاصة في الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

ضمن فعاليات النشاط الفكري والثقافي الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، يُقام بالتعاون مع مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة أمسية في السابعة مساء الاثنين 17 ديسمبر على المسرح الصغير وتقررها الدكتورة غادة الوكيل .

تأتي الأمسية في إطار الدور الاجتماعي لدار الأوبرا الهادف إلى دمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع والحياة العامة بشكل طبيعي، واإظهار طاقاتهم وإمكانياتهم وتتضمن مجموعة من العروض الفنية، التي تم تدريبهم عليها ونجحوا في إتقانها .

يُشار أن وزارة الثقافة بكافة قطاعاتها أعدت استراتيجية لدعم ورعاية ذوي القدرات الخاصة، باعتباره واجب تربوي واجتماعي ورسالة سامية، ذات أبعاد إنسانية نبيلة.