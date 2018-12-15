عاصي الحلاني: انتظروني بألبوم متنوع ومختلف مع شركة "روتانا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:
نشر الفنان عاصي الحلاني صورة له مع كل من الملحن فضل سليمان، والموزعين سليمان دميان وطارق مجلاني عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وعلق على الصورة "شرفوني الملحن المبدع فضل سليمان والموزعين الخلاقين سليمان دميان وطارق مجدلاني بسهرة فنية بإمتياز، انتظرونا بألبوم متنوع ومختلف مع شركة روتانا بإذن الله".
ومن المقرر أن يطرح عاصي الحلاني ألبومه الجديد خلال الفترة المُقبلة، ويعكف في الفترة الحالية على التجهيزات النهائية له.
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