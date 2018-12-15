بالفيديو .. أول أغنية من كلمات عمر طاهر بصوت وائل الفشني

كتبت - إيمان العوضي

نشر الكاتب عمر طاهر، مقطع فيديو لأول أغنية من كلماته بعنوان "أستويت"، ترويجًا لروايته الجديدة كُحل وحبهان، وذلك خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

يشار أن أغنية "أستويت"، رؤية فنية وغناء وائل الفشني، كلمات عمر طاهر، توزيع محمود حسين كمال، ناي محمد مصطفي، جيتار أحمد المهدي، ماستر وميكساج طارق

حسنين.ويذكر أن رواية "كحل وحبهان" تدور حول متعة استخدام الطعام والرائحة لكتابة قصة حياة رجل عادي مرورًا بالمراهقة، الحب، الغربة، الوحدة، الزواج، الأصدقاء، الفشل والنجاح، فهناك دائمًا طعم ورائحة كما يحكي بطل الرواية.