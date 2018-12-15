غدًا.. كارول سماحة تحيي حفلًا غنائيًا في لبنان

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كتبت - إيمان محمد
خليك بحالك، روح فل، هخونك، مبروك لقلبي".
تحيي الفنانة كارول سماحة، حفلا غنائيا ضخما في لبنان، وذلك مساء غد الأحد.
ومن المقرر أن تقدم "سماحة" خلال الحفلمجموعة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها جمهورها ومنها "أقول أنساك،
يذكر أن الفنانة كارول سماحة كانت طرحت مؤخرا أغنية "أهلا بيسوع"، عبر قناتها الرسمية لها على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
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