شاهد.. دينا فؤاد تهنئ تامر حسني على طرح فيلمه الجديد "سبايدر مان"

كتبت - إيمان محمد هنأت الفنانة دينا فؤاد، صديقها الفنان تامر حسني، بمناسبة طرح أحدث أفلامه "سبايدر مان"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". ونشرت "فؤاد" مجموعة صور أثناء تواجدها بالعرض الخاص للفيلم وظهرت خلال الصور برفقة كل من تامر حسني وأسرته، والإعلامية إسعاد يونس، وعلقت قائلة: "مبروك لأخويا وصديقي فيلم سبايدر مان، هيكسر الدنيا بإذن الله". وظهرت خلال الصور برفقة كل من تامر حسني وأسرته، والإعلامية إسعاد يونس، وعلقت قائلة: "مبروك لأخويا وصديقي فيلم سبايدر مان، هيكسر الدنيا بإذن الله". ويذكر أن الفنان تامر حسني يجسد خلال الفيلم شخصية "سبايدر مان - بيتر ب. باركر" بصوته ضمن أحدث أفلام سلسلة سبايدرمان العالمية، ولأول مرة باللغة العربية.

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