ميرفت أمين تستعد لتصوير مشاهدها في فيلم "أعز الولد"

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كتبت - إيمان محمد
حول 4 جدات يواجهون العديد من الضغوضات مع الأطفال، ويحاولن العيش بطريقة سلسلة وبسيطة بشكل درامى وكوميدى فى إطار مشوق ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب ميرفت أمين ودلال عبد العزيز الفنانة شيرين والفنانة أنعام سالوسة.
تستعد الفنانة ميرفت أمين لتصوير أولى مشاهدها ضمن أحداث فيلمها الجديد "أعز الولد" قريبا، ومن المقرر أن تشاركها البطولة الفنانة دلال عبدالعزيز.
كما تجسد "أمين" دور جدةخلال أحداث العمل وتتعرض للعديد من المواقف الصعبة فى إطار درامى واجتماعى.
ويشار إلى أن فيلم "أعز الولد"، تدور أحداثه
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