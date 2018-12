كتب امير فتحي في السبت 15 ديسمبر 2018 03:04 مساءً -

شاهدوا أموال تتطاير على الأوتوستراد في نيوجيرسي.. وحوادث بالجملة

فوجئ سائقو ​السيارات​ على أحد الأوتوسترادات السريعة في ​ولاية نيوجيرسي الأميركية​، بعشرات الأوراق النقدية على الزّفت ممّا تسبب بوقوع عدد من الحوادث مع نزول البعض لجمع ​الأموال​.

وتطايرت الدولارات من سيارة مصفحة محملة بالأموال، بعد أن تعرّضت لحادث سير هي الأخرى، صباح الخميس الماضي.

وإنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يظهر سائقين يخرجون من سياراتهم لجمع الأوراق النقدية، متسبّبين في توقف السير.

من جهتها أكّدت شرطة “إيست راذرفورد” وقوع الحادثة، وقالت إن هناك سيارة “تسرب الأموال”.

ولم تذكر ​الشرطة​ تفاصيل عن تلك الحوادث، رغم أن لقطات الفيديو أظهرت بعض السيارات المتضرّرة.

