الصفحة الرئيسية فن شاهدوا.. حليمة بولند تحتفل بعيد ميلادها الـ 38 على طريقة مارلين مونرو

أثارت حليمة بولند الجدل، بالطريقة التي إحتفلت بها بعيد ميلادها، حين نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على “سناب شات” وهي تقلد لوك النجمة الراحلة مارلين مونرو وتغني أغنيتها الشهيرة ” هابي بيرثردي تو مي”.

كما نشرت حليمة بولند عبر “إنستا ستوري” صور التحضيرات التي قام بها والداها للإحتفال بعيد ميلادها الـ 38 بوجود إبنتيها ماريا وكاميليا، وعلقت أن أمنيتها في السنة الجديدة هي أن يحفظهما الله لها، كما أكدت على أن دفء العائلة هو أجمل ما في الحياة.

وإستعرضت حليمة بولند قوالب عيد ميلادها، التي تم تصميم أحدها على شكل أحمر شفاه بالإضافة إلى ثاني باللون الأبيض وثالث باللون الزهري هدية من والدتها.