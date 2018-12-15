وفاة أسطورة الجاز الأمريكية نانسي ويلسون.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت وكيلة مغنية الجاز الأمريكية الشهيرة نانسي ويلسون، عن وفاة النجمة العالمية الحاصلة على جوائز جرامي في منزلها في ولاية كاليفورنيا يوم الخميس عن عمر يناهز 80 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

والمطربة الراحلة هي عازفة جاز ومغنية وممثلة تليفزيونية من الولايات المتحدة الأمريكية ولدت في تشيليكوث أوهايو.

وكانت المغنية القديرة نانسي، قد اشتهرت في فترة الستينيات، وهي ترفض أن توصف بأنها مغنية جاز خلال معظم مسيرتها الفنية لأنها كانت تغني أنواعا موسيقية أخرى، ولكن من الواضح أن هذا هو اللقب الذي لازمها طوال حياتها كلها.

والجدير بالذكر أن نانسي، قد نالت جائزة جرامي عن ألبومها “How Glad I Am” في عام 1965، ثم نالت الجائزة عدة مرات في 2005 و2007 في موسيقى الجاز بالإضافة إلى نيلها جائزة جرامي عن مجمل أعمالها في 2004.

وكانت النجمة الراحلة قد أكدت في إحدى تصريحاتها لإذاعة NPR في عام 1994، أنها كانت تعرف ما ستفعله في الحياة منذ طفولتها، مشيرةً إلى أنها كانت تُغنّي بتلقائية دون أن تسأل نفسها لماذا تُغني. وأكملت حياتها على هذا النحو بكل بساطة، وشكرت الله على هذه النعمة.